Sinner in semifinale ad Halle, Struff piegato in tre set

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del “Terra Wortmann Open”, Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Nei quarti il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha piegato il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set con il punteggio di 6-2 6-7(1) 7-6(3). Per un posto in finale l’azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il cinese Zhizhen Zhang e lo statunitense Christopher Eubanks. Nell’altra semifinale, invece, il tedesco Alexander Zverev (2), che si è imposto per 6-7(5) 6-3 6-4 sul francese Arthur Fils, ed il polacco Hubert Hurkacz (5), vincente per 7-6(5) 6-4 sullo statunitense Marcos Giron.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).