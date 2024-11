Siracusa-Gela, buio sui lotti locali: Franzone all’Ars, “aprire l’iter della progettazione”

“C’è stato sostegno dai parlamentari presenti e da quello gelese Scuvera, che si sono espressi a favore dei lotti locali”, continua Franzone. Mancano i progetti e mancano i fondi, almeno per il lotto 16 che ricade sul territorio. Alla convocazione hanno risposto i riferimenti del Consorzio autostrade siciliane. La parlamentare M5s Stefania Campo, che ha proposto l’incontro, è stata netta. “I soldi per la bretella autostradale fino a Scicli della Siracusa-Gela? Avevamo ragione, non ci sono più, come denunciamo da tempo. Ma noi non ci arrendiamo, questi soldi vanno trovati, la Sicilia orientale ha un disperato bisogno di quest’ opera, certamente più utile del ponte o dei pericolosi inceneritori, che hanno sottratto oltre 2 miliardi per le opere dei siciliani – ha riferito – l’audizione che avevo chiesto ha ribadito quello che denunciamo da tempo: i dirigenti dell’assessorato, mandati dall’assessore Aricò, che evidentemente non ha avuto il coraggio di dirci queste cose in faccia, hanno confermato che non solo non ci sono i 300 milioni a più riprese promessi dall’assessore alle infrastrutture, ma anche 350 milioni già finanziati dal governo Musumeci e scippati per contribuire al finanziamento del ponte e degli inceneritori. A maggior ragione, ad oggi non ci sono i fondi per il completamento dell’autostrada fino a Gela. Anche questi vanno trovati, come vanno trovati i soldi per pagare le imprese che fino ad oggi hanno lavorato e che il Cas non ha pagato perché non sono arrivati i soldi da Roma. Schifani si dia una mossa, o anticipando i fondi in finanziaria, o interloquendo col governo centrale verso cui troppo spesso si è mostrato supino”. Secondo Franzone, sarebbe essenziale arrivare almeno ad una progettazione esecutiva. “Bisogna iniziare – conclude – iniziamo a parlarne, senza tacere”. Per il completamento fino a Gela, stando alle stime, sarebbero necessarie risorse fino a tre miliardi di euro.