Siragusa, “ancora servizi aggiuntivi? Se Greco vuole dialogo parta da punti strategici”

Gela. “Al di là di quello che pensa qualche politicante, il Pd ha lasciato la giunta Greco non per la campagna elettorale delle Regionali o per le poltrone. Semplicemente, non abbiamo percepito una strategia a lungo termine. Se il sindaco vuole riaprire il dialogo con il Pd, lo faccia partendo da questi aspetti”. L’ex consigliere comunale dem Guido Siragusa, che molti danno tra i “papabili” alla successione di Peppe Di Cristina alla guida del partito cittadino, guarda ormai oltre la prospettiva politica della giunta Greco. Non chiude ad un eventuale dialogo istituzionale, ma su basi precise. Rifiuti e politica industriale, secondo Siragusa, sono nodi che la giunta non riesce a mettere in fila. “Abbiamo lasciato una giunta che sul piano dei rifiuti si era data criteri precisi – spiega riferendosi alle decisioni assunte dall’ex assessore Grazia Robilatte – ora, veniamo a sapere che riprendono spazzamento e pulizia delle strade. Prima Tekra non eseguiva questi servizi? Se non sbaglio, sono ricompresi nel capitolato d’appalto. Oppure, dobbiamo pensare che si riapre la strada dei servizi aggiuntivi, quelli che già autorizzava la giunta Messinese? Spero e credo che così non sarà. Ma ci vuole chiarezza. Il commissario straordinario approvò un Pef da undici milioni di euro, ma la giunta Greco ne ha spesi sette. Allora, perché non si restituiscono i soldi ai cittadini?”. Sui rifiuti, per molti aspetti, si sono giocate le sorti del rapporto politico tra dem e Greco. Allo stesso tempo, Siragusa è convinto che l’amministrazione comunale non stia riuscendo a muoversi con spigliatezza politica quando si tocca il tasto industriale.