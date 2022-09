Siragusa: “Argo-Cassiopea non è vittoria della giunta, su rifiuti nessuna soluzione”

“Al sindaco suggerisco di osservare con attenzione la città, che è sempre più sporca – dice ancora – fino a qualche ora fa, i rifiuti erano ancora in strada. Il sindaco e la sua maggioranza hanno accusato l’opposizione, indicandola come irresponsabile, nonostante in aula abbia votato per il rinvio in attesa che si definisca la vicenda delle assunzioni nel servizio rifiuti. Questa sarebbe irresponsabilità? Invece, perché dopo tre anni non sono riusciti ad arrivare ad una gara per un servizio pluriennale? Comuni limitrofi come Riesi o Niscemi hanno già una strategia definita. In città, parliamo ancora di Tekra e di sciopero. Questa non è irresponsabilità? Non è da irresponsabili farsi riempire la discarica di Timpazzo con i rifiuti che arrivano da altre province siciliane e non fiatare? Non è da irresponsabili inneggiare alla revoca del contratto con Caltaqua, che invece è ancora gestore del servizio? A proposito, oggi l’acqua è potabile e bevibile oppure solo potabile ma non bevibile, come sette anni fa? Sono queste le risposte che la città attende. Gli annunci non servono e alimentano solo la demagogia”. Il segretario del Pd, ancora una volta, mette le distanze da un’amministrazione comunale che il partito ha lasciato ormai due anni fa. Siragusa, del resto, non è mai stato tra quelli così convinti dell’iniziale intesa con Greco e negli sviluppi successivi non ha mai individuato veri punti di contatto che potessero eventualmente ripristinare un dialogo istituzionale con la giunta dell’avvocato.