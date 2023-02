Siragusa con Schlein, “non è corsa tra dirigenti locali”: “Pd non può permettersi correnti”

Il divorzio politico che ha portato i dem fuori dalla coalizione di governo della città e il mancato raggiungimento del seggio all’Ars, sono sicuramente gli spartiacque principali degli ultimi anni. “Errori ne sono stati fatti e non aver ottenuto il seggio all’Ars è un rammarico – dice ancora il segretario – il Pd deve essere credibile. C’è gente che vota per il nostro partito e dobbiamo ritornare a lavorare per una lista con il simbolo del partito alle prossime amministrative. Penso che vada superata la tendenza eccessiva all’autoreferenzialità. La politica è dinamica ma per le amministrative che verranno escludo soluzioni come quella “arcobaleno” di quattro anni fa. Dobbiamo riconquistare le persone. Le primarie sono una sfida non per quale candidato otterrà la segreteria ma invece per portare più gente possibile a votare. Deve essere questo il risultato da raggiungere. Io sono un segretario pro tempore e non sono per nulla attaccato alla poltrona. Fin dal primo momento, ho voluto dare centralità ai giovani e al rinnovamento del partito locale. Tutte ragioni che mi hanno convinto ancora di più a sostenere Schlein”. Siragusa fa intendere di non sentirsi “accerchiato”. “Devo dire che in questi anni ho ottenuto sempre la piena collaborazione del nostro consigliere comunale Gaetano Orlando e ho lavorato solo per il partito – conclude – errori ne abbiamo fatti, anche perché il cammino non è stato lineare. Abbiamo appoggiato il sindaco Greco e poi siamo usciti dalla giunta, andando legittimamente all’opposizione. Il nostro partito va avanti solo se saprà rinnovarsi e riprendere a muoversi come un partito di centrosinistra”.