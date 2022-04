Siragusa: “Musumeci trasforma Timpazzo nella pattumiera siciliana, è l’ennesima offesa”

“E’ una continua offesa – aggiunge – come quella sui lotti della Gela-Siracusa. Per cinque anni, il governo Musumeci non ha mosso un dito e ora, a pochi mesi dalle elezioni, si sveglia e dà mandato all’assessorato alle infrastrutture di valutare la possibilità della progettazione. Ma di cosa stiamo parlando? Lo stesso vale per lo sfangamento delle dighe. Ma non dovrebbe essere un’attività ordinaria? Quando tempo ci vorrà? Gli agricoltori non dimenticano tutto quello che stanno subendo. Poi, c’è l’altra presa in giro del porto rifugio, con una caratterizzazione da rifare mentre qualche galoppino locale di Musumeci ha avuto l’ardire di accusare Ispra, che è un organo tecnico. Non vorrei essere nei panni del centrodestra locale, che a breve potrebbe trovarsi a chiedere il voto ai gelesi per Musumeci. Ci vorranno parecchio coraggio e molta faccia tosta. Questo governo regionale dimostra, ogni giorno, di non amare per nulla la città e anzi di volergli far pagare un prezzo sempre maggiore, dopo avergli scippato anche i quasi 160 milioni di euro della darsena”. Il segretario dem conferma la linea del partito locale, che non è mai stata in sintonia con quella del governo regionale a partire dal caso Timpazzo, mentre in settimana il sindaco Lucio Greco ha dato disponibilità ad un tavolo comune con i democratici, a partire dai temi del rilancio industriale e della ripresa del comparto agricolo.