Siragusa, “più tempo a Greco? Solo con un’iniziativa del consiglio ampiamente condivisa”

Gela. La presenza del Pd alla riunione di questa sera indetta dal sindaco Lucio Greco non era affatto in discussione e l’aveva anticipata il consigliere del partito Gaetano Orlando. I dem si confronteranno con il primo cittadino, dal quale presero le distanze politiche ormai dopo il primo anno di amministrazione, anzitutto sugli atti finanziari. “Quando si fa politica – spiega il segretario Guido Siragusa – penso sia un dovere di tutti rispondere ad una convocazione sul tema degli atti finanziari. Per il resto, confermo quello che ha già dichiarato il nostro consigliere. La situazione rimane molto complessa e già da domani è previsto il dibattito sul Pef del nuovo servizio rifiuti che spero non abbia aumenti da imporre ai cittadini”. Senza novità di sorta, i dem voteranno la mozione di sfiducia che hanno sottoscritto. “Dare più tempo al sindaco per gli atti finanziari? Se ci sarà un accordo ampiamente condiviso dal consiglio comunale non sarà il Pd a dire no. Ma ripeto la situazione è molto difficile e dovrà esserci una condivisione piena del consiglio”. I democratici non intendono fornire vie d’uscita politiche solitarie all’amministrazione e al sindaco, dopo averne pesantemente criticato l’operato. La “tregua” degli atti finanziari si potrà avere solo con un’iniziativa a confini larghi del civico consesso e delle forze politiche.