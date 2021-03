Siragusa prepara la segreteria dem, Greco invitato al congresso: Abela possibile vice

Gela. Se le condizioni lo permetteranno, comprese le restrizioni anti-Covid, il passaggio di consegne alla guida del Pd cittadino avverrà in presenza, senza collegamenti in remoto. La data scelta è quella del 14 marzo. La proclamazione di Guido Siragusa a segretario dem potrebbe rappresentare un momento politico importante, in una fase di forti riflessioni, anche rispetto alla composizione della giunta. Il sindaco Lucio Greco e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito sono stati invitati e probabilmente porteranno il loro saluto istituzionale ai dem, che nell’estate di un anno fa decisero di lasciare la giunta. Da allora, il rapporto tra l’avvocato e i democratici si è trasformato in un enigma politico, che potrebbe svelare risposte anche piuttosto inattese. Pare che Siragusa e Greco si siano sentiti telefonicamente, almeno per l’invito ufficiale e gli auguri da protocollo. L’ex consigliere comunale, che con l’avvocato in passato ha avuto scambi di vedute piuttosto animati, raccoglie il testimone dall’attuale segretario provinciale Peppe Di Cristina, che ha messo la firma politica sulle scelte del Pd in città e che guarda in maniera sempre più convita alle regionali. Di Cristina, intanto, nelle segreteria provinciale pare potrà avere la collaborazione di un esponente locale, Giuseppe Favitta. In città, Siragusa sta mettendo a posto le ultime caselle. La vicesegreteria dovrebbe toccare, salvo sorprese, a Licia Abela. L’ex assessore della giunta Messinese, da tempo ha aderito al Pd e ha fatto parte del gruppo di fiducia di Di Cristina, insieme ad altri giovani, come Salvatore Russotto. Anche per il legale si prospetta un ruolo importante nel “nuovo” partito cittadino. La presidenza dovrebbe essere confermata per Claudia Caizza. Sembra che Siragusa voglia aprire ad un ruolo organizzativo e in lizza ci sarebbe Maria Ferrera, negli ultimi anni molto vicina ai gruppi civici e nella campagna elettorale 2019 ad “Una buona idea”. Nessuna conferma, al momento, ma il quadro complessivo messo insieme da Siragusa non dovrebbe divergere troppo da queste previsioni. Non mancherà spazio, probabilmente, per i dem di esperienza e che hanno già ricoperto importanti ruoli amministrativi.