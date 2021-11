Siragusa, “su Timpazzo servono atti concreti, non si continui a fingere di protestare”

“Noi, siamo costernati – continua Siragusa – si sta profilando lo scenario peggiore e il Pd sarà sempre a supporto delle lotte per la tutela del territorio. Ora, però, tocca all’amministrazione comunale fare la proposta. Ci si può opporre alle scelte del governo regionale, soprattutto in materia di rifiuti, solo con atti concreti. Servono i fatti, quelli veri. Cosa vuole fare il sindaco? Non basta fare finta di protestare e poi accettare passivamente decisioni così gravi come quelle della Regione, che non solo vuole trasformare Timpazzo nella discarica di tutta la Sicilia, ma ha già tagliato i fondi del Patto per il Sud e quelli della darsena commerciale. Un’amministrazione comunale, che abbia a cuore le sorti della città, non può accontentarsi dell’abbattimento della tariffa per conferire a Timpazzo. E’ solo la classica caramella per il bambino, mentre la “Impianti Srr” sicuramente rafforza i suoi bilanci, con quanto viene pagato da tutti gli altri Comuni, che ormai da mesi conferiscono nella discarica cittadina. Il nostro appello lo lanciamo all’amministrazione comunale. Serve una proposta, subito”. Il fronte dei rifiuti e il caso Timpazzo sono stati tra i muri politici più alti che hanno messo fine ad ogni possibilità di dialogo tra il Pd locale e l’avvocato Greco.