Siragusa, “veri responsabili del disastro sono con Greco”: dem riuniscono la direzione

Gela. “Il Pd ha lasciato disastri sulle scuole? Forse, Greco dimentica che l’ultima giunta del Partito Democratico risale al 2015 e oggi una parte consistente di quella classe dirigente lo sostiene sotto varie forme. Ci sono consulenti, consiglieri e anche gruppi politici a suo supporto. Di questi, cosa dice?”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa, che proprio sulla vicenda della chiusura della scuola “Solito” ha parlato di una risposta amministrativa da “dilettanti”, non accetta che l’avvocato Greco abbia chiamato in causa proprio il partito, attribuendogli gravi colpe, anche sulla gestione dell’edilizia scolastica. “La giunta composta da Pd e autonomisti – aggiunge Siragusa – fece un lavoro enorme, lasciando tutte le scuole aperte e arrivando al progetto di ristrutturazione complessiva della “Pirandello”, grazie all’attività degli allora assessori Giovanna Cassarà e Carmelo Casano. I lavori pubblici più importanti risalgono proprio a quel periodo. Abbiamo lasciato progetti e finanziamenti, adesso tagliati o bloccati. Invece, la giunta Greco non sa fare altro che chiudere una scuola come la “Solito”, generando una crisi sociale ed economica, per un intero quartiere”. Secondo il segretario dem, non si capiscono le ragioni che impedirebbero di trasferire in blocco le classi, in un’altra struttura, evitando “uno spezzatino”.