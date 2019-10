SIRIA, ACCORDO USA-TURCHIA PER CESSATE IL FUOCO

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Stati Uniti e Turchia hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Ad annunciarlo è stato il vice presidente americano Mike Pence, a seguito di un incontro svoltosi oggi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durato più di quattro ore.

Il cessate il fuoco durerà per cinque giorni, per permettere ai combattenti curdi di lasciare la zona settentrionale della regione siriana ed evitare, per ora, un assalto che aveva minacciato di prolungare la guerra civile e di provocare migliaia di vittime.

Pence ha menzionato la “forte relazione” tra Stati Uniti e Turchia, alleati NATO di lunga data.

