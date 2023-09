Sistema compensazioni, in giudizio arriva la prescrizione per consulente e imprenditori

Gela. I reati contestati dai pm della procura sono estinti per prescrizione. Si è chiuso così uno dei tanti filoni processuali scaturito da approfondimenti investigativi sul sistema delle compensazioni fiscali indebite. La decisione è stata formalizzata dal collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Marica Marino. Erano imputati il consulente Rosario Marchese e gli imprenditori Filippo Fici, Angelo Cialdino, Giuseppe Deni e Antonio Palena. Per i pm della procura, ci sarebbe stato un rapporto diretto tra gli imprenditori (attivi in diversi settori economici) e Marchese, proprio per il sistema delle compensazioni fiscali. Il consulente, attualmente detenuto perché coinvolto in diverse inchieste, venne considerato il punto di riferimento dello scacchiere, individuato dai magistrati e dai finanzieri.