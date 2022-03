Sistema da 22 milioni per le compensazioni indebite: coinvolti a giudizio, due assolti

Gela. Per gli investigatori si trattò di una vera e propria rete di compensazioni fiscali indebite, strutturata dal consulente Rosario Marchese. Una sessantina di imputati ne dovrà rispondere, il prossimo ottobre, davanti al collegio penale del tribunale. Il gup Roberto Riggio ha disposto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. I pm della procura e i finanzieri ricostruirono operazioni considerate irregolari, per circa ventidue milioni di euro. Nell’inchiesta sono stati coinvolti diversi imprenditori del Nord Italia e non solo, ma anche professionisti. Secondo le contestazioni, tutti si sarebbero rivolti a Marchese e al suo gruppo, per cercare di ottenere vantaggi fiscali non dovuti, anche attraverso detrazioni per presunti investimenti in aree svantaggiate, che in realtà non si sarebbero mai concretizzati. In fase di indagine vennero disposti consistenti sequestri di beni e conti corrente.