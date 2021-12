“Sistema Montante”, chiesto processo per tredici: coinvolti Crocetta e imprenditori

Caltanissetta. Sarà il gup del tribunale di Caltanissetta a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm della Dda, Claudia Pasciuti e Davide Spina, nei confronti di tredici imputati, coinvolti nell’inchiesta “Montante bis”. L’udienza preliminare è stata fissata, per gennaio, dal giudice Emanuele Carrabotta, nell’aula bunker del carcere nisseno. E’ stato chiesto il processo per l’ex presidente di Confindustria siciliana Antonello Montante, per l’ex governatore Rosario Crocetta, per gli ex assessori regionali alle attività produttive Maria Lo Bello e Linda Vancheri, per l’ex vertice di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, per gli imprenditori gelesi Rosario Amarù e Carmelo Turco, per l’ex commissario dell’Irsap Maria Grazia Brandara, per l’allora capo centro della Dia di Palermo Giuseppe D’Agata, per l’ex capo della Dia Arturo De Felice, per il capo della sicurezza di Montante Diego Di Simone Perricone. Sono coinvolti inoltre il vice questore in servizio allo scalo di Fiumicino Vincenzo Savastano e l’ex capo centro della Dia di Caltanissetta Gaetano Scillia.