Sistemi 5G in città, Forza Italia: “Prima di tutto verificare eventuale pericolosità”

Gela. “Sono già stati autorizzati progetti per la diffusione delle reti 5G sul territorio locale?”. I consiglieri comunali di Forza Italia Carlo Romano e Luigi Di Dio hanno depositato un’interrogazione e chiedono all’amministrazione di dare risposte. Rilanciano un tema, quello dell’eventuale pericolosità per l’ambiente e la salute, che ormai è molto diffuso a livello nazionale e non solo. “Esistono dubbi e pareri contrastanti sui danni all’ambiente e alla salute che possono derivare dalle onde elettromagnetiche che la tecnologia 5G rilascerebbe dicono – noi non siamo contrari all’utilizzo di nuove tecnologie che migliorino lo sviluppo di questo territorio, avvicinandolo al modello delle smart cities come una società moderna e all’avanguardia pretende. Lo vogliamo fare però in sicurezza, invitando l’amministrazione comunale ad effettuare valutazioni accurate sulla pericolosità di questa tecnologia, sì innovativa ma sospettata di produrre danni gravi alla salute”.