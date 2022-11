Sit in della Late in ospedale, “rafforzare la medicina trasfusionale”

Gela. Un sit-in davanti all’ospedale “Vittorio Emanuele” per spingere affinché venga rafforzato il servizio di medicina trasfusionale. Senza medici, infatti, non è possibile neanche provvedere alle donazioni di plasma. E’ uno dei tanti disservizi che si stanno registrando in questo periodo e che si trascinano quasi ciclicamente, a danno dei pazienti. L’associazione “Late-Maurizio Nicosia” si fa promotrice dell’iniziativa e chiama a raccolta la città. “Le prestazioni aggiuntive non possono essere considerate la soluzione al problema, atteso che sono previste tre unità mediche in pianta organica. Chiediamo alla città intera di manifestare insieme a noi per chiedere a gran voce al management dell’Asp di Caltanissetta di trovare una soluzione definitiva al problema. Teniamo a ricordare che il servizio di medicina trasfusionale è fondamentale sia per le persone affette da patologie come la thalassemia-drepanocitosi ma anche per le vittime degli incidenti stradali e per tutte le emergenze per la quale si presenta la necessità di sangue”, spiegano i responsabili dell’associazione.