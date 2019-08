Siti archeologici chiusi e pericolanti, Gattuso: “Nel museo chiuso solo seimila euro in cassa”

Gela. Tutti i siti archeologici sono chiusi. Compreso il museo che, dopo i cedimenti strutturale, potrebbe traslocare nei locali del convento delle Benedettine per agevolare un imponente intervento di restauro. Con le casse a secco e i numerosi scavi di interesse archeologico sepolti è approdato in città Luigi Maria Gattuso, il direttore del nuovo Polo museale che comprende i musei di Gela, Caltanissetta e Marianopoli, le 4 aree archeologiche urbane di Gela, il museo delle Solfare, 10 aree archeologiche del territorio provinciale, e altre strutture minerarie nel nisseno. “In teoria tutti i siti gelesi sono fruibile – spiega il direttore Gattuso – Nella pratica stiamo curando il passaggio delle consegne. Quando ho saputo del crollo del soffitto del museo stavo firmando il passaggio di consegna e presa in carico delle aree archeologiche.

Oggi non posso dire in che misura i siti sono fruibili.

Devo a priori pensare che siano visitabili ma ad oggi non ho materialmente messo piede in nessuna di queste aree archeologiche. Una volta verificato sarà mia cura avvisare tutti quanti”.

Stamattina, il neo direttore del progetto Polo museale voluto dal compianto Sebastiano Tusa, ha incontrato il sindaco Lucio Greco per mettere in campo una task force capace di garantire l’attività museale annunciando il rilancio dell’economia archeologica con innovazioni tecnologiche e il coinvolgimento dei privati, strizzando l’occhio proprio all’imprenditore Luigi Greca capace di realizzare a proprie spese un teatro, promuovere un tragedia di Eschilo, restaurare una villa e consegnare oltre 500 reperti al museo.