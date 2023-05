“Siti archeologici locali devono stare aperti”, sindaco e assessore chiedono incontro in Regione

Gela. L’amministrazione comunale, pur in un contesto finanziario non semplice, sta lavorando perché i prossimi mesi siano di rilancio, soprattutto in termini turistici e di immagine. Dopo aver messo in moto la macchina organizzativa degli eventi celebrativi dell’ottantesimo Sbarco Alleato, che da luglio a settembre animeranno dal punto di vista culturale, storico e turistico tutta la città, si punta anche alla valorizzazione dei siti archeologici. Preoccupati da alcune notizie ricevute dal Direttore del Parco Archeologico Luigi Gattuso, il sindaco Lucio Greco e l’assessore allo Sport, turismo e spettacolo, Salvatore Incardona, hanno deciso di chiedere un immediato incontro all’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato. Il museo della Nave greca, la cui competenza è della Soprintendenza, sarà pronto a fine anno. La nave è tornata ad essere custodita nelle casse, mentre proseguono i lavori di riqualificazione del museo regionale.