“Situazione rifiuti è grave”, Confesercenti convoca i comitati di quartiere

Gela. Ieri, in attesa di risposte dal sindaco, fino ad oggi non pervenute, gli esercenti aderenti a Confesercenti hanno deciso di non partecipare al sit-in di protesta a Timpazzo. Già da giorni, attendono riscontri dall’amministrazione comunale, proprio sul tema della gestione dei rifiuti e degli impianti. I vertici di Confesercenti, associazione datoriale coordinata territorialmente da Rocco Pardo, avranno un confronto con i rappresentanti di quartiere. L’incontro è fissato per lunedì.