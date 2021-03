Skeet, il tiratore Alberto Maganuco è campione regionale per la decima volta

Gela. E’ Alberto Maganuco il nuovo campione regionale Skeet invernale, per la decima volta. L’ultimo titolo l’aveva vinto nel 2019. Il tiratore gelese, oggi pomeriggio, ha rimontato dal terzo posto della settimana scorsa a Montelungo, centrando 48 piattelli su 50. E’ stata la seconda sessione a ipotecare il titolo dove Alberto Maganuco è riuscito a centrare tutti i bersagli: unico tra i 30 tiratori presenti per la finale del campionato regionale che si è disputato presso il Tiro a volo Trinacria. Alle sue spalle, sempre nella 1a categoria, si è classificato il licatese Francesco Cantavenera. Sul gradino più basso del podio è salito Cristian Longombardo. Soddisfazione per la Tav Trinacria per avere monopolizzato, con i tre tiratori, il podio della finale regionale conquistando il titolo di campione regionale dopo un lungo monopolio dei gelesi del Tav Eni Group che sono giunti secondi.