Slita Ztl sul lungomare, via venerdì 24 giugno: oggi parte quella in centro storico

Gela. L’assessore alla polizia municipale Giuseppe Licata, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo al lungomare per verificare che la segnaletica verticale e orizzontale fossero pronte in vista dell’avvio della Ztl, in programma oggi. Dal controllo è emerso un problema tecnico, che sarà risolto nelle prossime ore ma che non permetterà l’inizio odierno della Ztl.