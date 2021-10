Slitta rientro a scuola alunni “Solito”, almeno un’altra settimana per le “Benedettine”

Gela. Ci vorrà almeno una settimana in più, rispetto alla data preventivata, quella del 4 ottobre. La struttura delle “Benedettine” non è ancora pronta per ospitare le lezioni degli alunni della scuola “Solito”, che cercano collocazione dopo che un’intera ala dell’istituto è stata interdetta, a seguito di un cedimento strutturale. I genitori e la commissione consiliare istruzione avevano sollevato l’allarme dopo un sopralluogo effettuato alle “Benedettine”. Sono stati segnalati ritardi nei lavori e poca manodopera impiegata per adeguare il complesso. Nelle scorse ore, le famiglie sono state informate dello slittamento.