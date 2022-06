Smaltivano e bruciavano rifiuti pericolosi, altri quattordici indagati: scattano sequestri

Gela. Ancora provvedimenti restrittivi eseguiti nei confronti di operatori che smaltivano illecitamente rifiuti. I pm della procura e i poliziotti ne hanno individuato quattordici. Per quattro è stato imposto l’obbligo di presentazione e non potranno lasciare le abitazioni nelle ore notturne. Altri quattro indagati, invece, hanno subito il sequestro dei mezzi, in totale sette.Nel corso dell’indagine si è appurato che le condotte avvenivano, in relazione ad alcuni degli indagati, nell’esercizio dell’attività di impresa nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Il gip del tribunale ha applicato la misura cautelare della sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni per il trasporto e la trattazione a qualunque titolo dei rifiuti nei confronti della società coinvolta.