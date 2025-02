“Soddisfatta per quello che ho fatto”, Altamore: “Non sapevo di accordi elettorali”

Gela. Non si è esposta troppo pubblicamente al momento della comunicazione delle sue dimissioni dalla giunta, decise insieme al sindaco Di Stefano. L’avvocato Viviana Altamore questa mattina ha invece voluto comunicare attraverso la propria pagina facebook. “Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno scritto, mi hanno chiamata, mandato messaggi, inondandomi letteralmente di attestazioni di stima e affetto, talune commoventi, che non mi aspettavo. Sono orgogliosa dei vostri messaggi bellissimi, soddisfatta per quello che in poco tempo ho fatto per la città, con sacrificio per la mia famiglia e il mio lavoro, che non ha avuto altro fine se non quello di rendere un servizio alla città. Quello che ho appreso – scrive – mettendomi in gioco, è certamente che per me la politica non sono le parole ma l’azione concreta finalizzata ad un miglioramento delle condizioni della città in cui si vive e opera. Sono grata al sindaco che mi ha designata in quota fiduciaria e mi ha dato l’opportunità di servire la mia città, cosa che ho fatto lavorando con passione fino al giorno delle dimissioni”. Sottolinea però di aver accettato l’incarico assessoriale senza conoscere eventuali accordi pregressi per cambi in corsa. “Le motivazioni delle dimissioni sono dovute al rispetto della verità e sono legate alla non conoscenza da parte mia di staffette e accordi elettorali a cui non ho partecipato”, precisa l’avvocato.