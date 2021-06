Softair, secondo posto per gli Slayers Team dopo 19 ore di no stop

“Dopo lo stop alle competizioni degli ultimi anni data l’emergenza sanitaria in corso, speriamo che questo eccezionale risultato sia un nuovo punto di partenza per lo sport gelese e per i nostri atleti”, ha detto Domenico Cascino, presidente dell’associazione.

“Impegno, costanza e dedizione hanno premiato anche questa volta – ha detto Steven Miccichè – in uno sport incentrato sulla lealtà, sul gioco di squadra e sul rispetto altrui; in un periodo in cui la situazione sanitaria allontana, è ancora una volta lo sport ad unire”.