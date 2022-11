Soldi a strozzo ad imprenditori in difficoltà, Cassazione conferma condanna a Monachella

Gela. A giugno, davanti al gup del tribunale di Genova, aveva patteggiato la condanna a due anni di reclusione. Il sessantacinquenne Emanuele Monachella, che gli inquirenti ritengono uno dei riferimenti di Cosa nostra gelese nel capoluogo ligure, era accusato di usura e tentata estorsione. In base alle indagini condotte dagli inquirenti, avrebbe prestato soldi a strozzo a due imprenditori della zona dell’alessandrino, che in crisi si rivolsero a lui. Gli interessi, però, si fecero via via più pesanti e Monachella non avrebbe risparmiato minacce. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, che ha impugnato la condanna patteggiata. La decisione così diventa definitiva. Monachella, in passato, è stato giudicato anche per contestazioni legate ad indagini di mafia.