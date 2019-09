Soldi al dipendente comunale per l’acqua delle autobotti, dal gip Moscato e Cassarà non parlano

Gela. Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il dipendente comunale cinquantaduenne Rosario Moscato e il quarantatreenne Gaetano Cassarà, titolare di un’impresa per la distribuzione di acqua, questa mattina si sono presentati davanti al gip Lirio Conti, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nei loro confronti. Secondo i pm della procura, si sarebbero accordati per forniture idriche, attingendo dal punto di distribuzione comunale di Montelungo. Cassarà avrebbe rifornito le proprie autobotti, versando denaro a Moscato, che illecitamente l’avrebbe intascato. Per i sostituti procuratori Luigi Lo Valvo e Mario Calabrese, che hanno coordinato l’inchiesta, si sarebbe trattato di un “pactum sceleris”, a danno del Comune. Tra le contestazioni, c’è la corruzione. I due indagati non hanno risposto alle domande del gip, alla presenza dei loro legali, gli avvocati Nicoletta Cauchi e Filippo Incarbone. Agli interrogatori di garanzia hanno partecipato i due sostituti Lo Valvo e Calabrese. Le difese stanno valutando il contenuto dell’ordinanza e probabilmente si rivolgeranno ai giudici del riesame di Caltanissetta. I militari della guardia di finanza e i pm hanno seguito i due indagati, da febbraio allo scorso aprile, ricostruendo almeno venticinque episodi. Gli appuntamenti venivano fissati attraverso squilli telefonici e messaggi whatsapp. Moscato avrebbe avuto a disposizione le chiavi della colonnina di rifornimento di Montelungo, usandole senza troppi problemi e ricevendo il denaro da Cassarà. Gli inquirenti hanno parlato di circa quattrocento euro al mese, ottenuti illecitamente dal dipendente comunale, anche se non escludono che gli incontri andassero avanti da almeno quattro anni.