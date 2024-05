Soldi altrimenti avrebbe diffuso video a sfondo sessuale, un arresto per estorsione

Gela. Un provvedimento è stato eseguito negli scorsi giorni. Arresti domiciliari per un operaio, accusato di un tentativo di estorsione a danno di un dipendente di un’azienda locale. L’indagato è stato sentito davanti al gip, nel fine settimana appena trascorso, per l’interrogatorio di garanzia. Ha voluto rispondere, fornendo una propria versione dei fatti. Per gli inquirenti, avrebbe preteso soldi, pare una cifra fino a cinquemila euro, minacciando la divulgazione di immagini a sfondo sessuale che ritraevano il suo interlocutore. Una vicenda che alla fine sarebbe stata segnalata alle forze dell’ordine. L’indagato sarebbe stato fermato e arrestato in flagranza, durante un incontro che sembra dovesse servirgli ad avere i soldi. Il gip ha confermato la misura degli arresti domiciliari. Per la procura, ci sarebbero gli estremi delle contestazioni che gli vengono mosse. L’arrestato è difeso dal legale Davide Limoncello. Sono stati i poliziotti ad eseguire l’attività di indagine, arrivando all’indagato. Lui però avrebbe spiegato, davanti al gip, che i soldi li chiese quasi come una forma di risarcimento perché l’altro aveva più volte diffuso video e immagini, pare sulla piattaforma telegram, che lo ritraevano durante rapporti sessuali con una donna, ora compagna dell’indagato. Lei non avrebbe dato alcun consenso all’ex per la divulgazione di quel materiale ma sarebbe comunque circolato sulla piattaforma.