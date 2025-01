Soldi per un soggiorno in albergo mai organizzato, assolto un operatore del settore

Gela. Per l’accusa avrebbe ottenuto una somma di denaro con la falsa promessa di organizzare un soggiorno in un albergo, poi mai concretizzato. Un operatore del settore è stato assolto in fase predibattimentale. Sono cadute le accuse di truffa e sostituzione di persona. Il denaro, infatti, ha spiegato il difensore Joseph Donegani, venne restituito ai potenziali clienti interessati. Per il legale, non ci fu l’intenzione di truffare.