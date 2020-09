Soldi terapia intensiva anche al “Sant’Elia”, Trainito: “Greco spieghi in commissione”

Gela. Il finanziamento concesso da Eni all’Asp per la nuova terapia intensiva al “Vittorio Emanuele”, come emerge dagli atti tecnici, in realtà servirà anche alla progettazione di almeno venti posti al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Un aspetto che è emerso di recente, con la fase avanzata dei progetti. Inizialmente, quando ci fu l’annuncio durante la fase di lockdown, sembrava che tutte le risorse fossero destinate al nosocomio di Caposoprano. Il direttore generale Asp Alessandro Caltagirone ha spiegato a questa testata che i soldi Eni serviranno “alla progettazione e alla realizzazione a Gela e solo per la progettazione a Caltanissetta”. Il presidente della commissione sanità Rosario Trainito vuole avere dati chiari su questa vicenda, temendo l’ennesimo squilibrio tra i principali nosocomi del territorio. La commissione è pronta a convocare il sindaco Lucio Greco. “Eni, nei confronti della città e dei gelesi, ha il dovere di dare tutte le risorse che ha, mettendole a disposizione della collettività. Non si può permettere il lusso di investire dove già tutto va bene. Perché oltre alla terapia intensiva non sviluppa un progetto per potenziare altri reparti del “Vittorio Emanuele”? – dice – il vero investimento va fatto a Gela, sia perché abbiamo un ospedale depotenziato e poi per ripagare in parte i cittadini per i danni ambientali del passato, che continuiamo a pagare ancora oggi. Cosa c’entra il “Sant’Elia”? La prossima settimana convocherò in commissione il sindaco Lucio Greco, per capire se lui ne era già a conoscenza”. Trainito ha preso parte al tavolo tenutosi in Comune, proprio con i vertici Asp, per tracciare lo stato degli investimenti sui servizi sanitari.