Isole ecologiche rimosse: “Si valuta ripristino ma rifiuti non vanno abbandonati”

Gela. Come già segnalato da questa testata, con l’eliminazione delle due isole ecologiche, il problema dei cumuli si è immediatamente riproposto, soprattutto a Spinasanta. Dal municipio, l’ufficio ambiente lancia un appello a tutti i cittadini. Va evitato l’abbandono di rifiuti nell’area, dove fino a qualche giorno fa era collocata l’isola ecologica, adesso rimossa. In municipio, si valuta la possibilità di riattivarla. Per ora, i sacchetti con i rifiuti vanno depositati davanti alle proprie abitazioni, per essere ritirati, anche se a Spinasanta e a Manfria (dove era stata collocata l’altra isola ecologica), il servizio di raccolta non è coperto.