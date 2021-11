“Solito”, ancora Dad e i genitori protestano: un documento contro la didattica a distanza

Gela. Altri quindici giorni di didattica a distanza per tutti gli alunni delle seconde classi dell’istituto “Solito”, attualmente ospitati nella struttura della “Aldisio”, di via Feace. Il dirigente scolastico Baldassare Aquila, a seguito di quanto riscontrato dai tecnici e dai vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo nell’ala della “Aldisio” che ospita gli alunni della “Solito”, per “tutelare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico” ha disposto la prosecuzione della didattica a distanza.

Una decisione annunciata che però ha mandato su tutte le furie i genitori che, questa mattina nonostante la pioggia battente, hanno inscenato un sit in proprio di fronte i cancelli chiusi dell’Istituto di via Berchet.

Secondo il comitato che li rappresenta ad oggi riproporre la Dad sarebbe inaccettabile. Lasciare i bambini davanti al pc per altre due settimane, denunciano, è solo un modo per mascherare inefficienze ed inadeguatezza di chi finora ha gestito l’intera vicenda.