“Solito”, Bennici: “Negato diritto allo studio, esiste un assessore ai lavori pubblici?”

“Il 5 agosto il sindaco per un piccolo cedimento nel tetto della “Solito” ne ha ordinato la messa in sicurezza con la conseguente chiusura. Ma cosi come di solito succede con questa amministrazione non c’è attenzione alla programmazione e nessuna soluzione alternativa alla chiusura di una delle scuole storiche. Un fatto simile si verificò anni fa con la scuola “Pirandello” ma in quell’occasione l’assessore all’istruzione e quello ai lavori pubblici, in sinergia, dopo aver effettuato un sopralluogo trasferirono l’intera scuola, compresa la segreteria, al “Pignatelli”, mantenendo l’identità e la continuità della scuola stessa, riducendo al minimo il disagio per i bambini e per i genitori. La “Solito” ha avuto un destino differente, è stata smembrata. Classi alla “Antonietta Aldisio”, alla “Santa Maria di Gesù” e alle “Benedettine”. A nulla è servita la perizia di un professionista autorevole, come l’ingegnere Cassarà, contattato da un comitato spontaneo di genitori. Si è assunto la responsabilità di affermare che il corpo centrale della scuola poteva essere utilizzato nelle more di riparare quel “piccolo cedimento” del corridoio laterale. Al piccolo cedimento l’amministrazione ha sollevato un’altra problematica, il rischio sismico. Non sono così certa – continua Bennici – che ci siano documenti attestanti che tutte le altre scuole non abbiano lo stesso rischio e questo a tutela di tutti gli alunni della città. L’amministrazione ha deciso di non preservare l’identità e la continuità dell’attività scolastica”.