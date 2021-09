“Solito”, comitato sceglie un tecnico di parte: “Vogliamo evitare declino della scuola”

Gela. I genitori degli alunni della scuola “Solito” non lasciano nulla di intentato. Il trasferimento in altre strutture della città, ad iniziare dal plesso delle ex Benedettine, non li convince per nulla. Hanno costituito un comitato autonomo e stanno cercando di individuare soluzioni, anche insieme all’amministrazione comunale. L’avvocato Riccardo Lana, delegato dal comitato, spiega che è stato nominato un consulente di parte, l’ingegnere Renato Cassarà. Il professionista, che ha notevole esperienza nel settore ed è un attento conoscitore dell’edilizia scolastica cittadina, effettuerà sopralluoghi alla “Solito” e nelle altre strutture individuate. Secondo i genitori del comitato, non è da escludere che la dichiarazione di inagibilità possa essere limitata solo all’ala dell’edificio interessata dal crollo e non al resto della scuola.