“Solito”, confronto in commissione: ci saranno genitori ed esercenti della zona

Gela. Ieri sera, in consiglio comunale, la protesta silenziosa dei genitori e degli esercenti. Domani, in commissione istruzione, si tornerà a parlare della scuola “Solito”, chiusa lo scorso anno per un cedimento interno. Il presidente della commissione Alessandra Ascia e gli altri componenti Salvatore Incardona, Salvatore Scerra, Giuseppe Guastella, Rosario Faraci, Paola Giudice e Rosario Trainito, incontreranno gli assessori Romina Morselli e Nadia Gnoffo e i rappresentanti dei genitori e degli esercenti. La chiusura a tempo indeterminato dell’istituto ha generato contraccolpi economici anche agli operatori commerciali. Non c’è ancora un cronoprogramma dei lavori. La convocazione è stata estesa al presidente della commissione urbanistica Vincenzo Casciana e a quello dell’assise civica Salvatore Sammito.