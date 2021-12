“Solito” e “Aldisio”, vertice per pianificare gli interventi: confermato mutuo Cdp

“Abbiamo comunicato che è stato deliberato il mutuo per la “Solito” con Cassa Depositi e Prestiti – spiega il sindaco Lucio Greco – e che stiamo accelerando l’iter di avvio dei lavori di recupero del plesso principale. E’ nostra intenzione convocare i dirigenti scolastici dei due istituti prima della ripresa delle lezioni, per fare il punto della situazione e stabilire come andare avanti, nell’ottica di una collaborazione e di una sinergia che, a cascata, porti benefici e tranquillità agli alunni. Come amministrazione, non ci siamo tirati indietro di fronte alle nostre responsabilità e in tempi rapidissimi abbiamo trovato una nuova sistemazione per studenti e insegnanti, in modo che potessero iniziare l’anno scolastico senza troppi disagi. Adesso che le pratiche burocratiche sono state concluse, è il momento di fare un ulteriore passo in avanti e di avviare gli interventi strutturali. L’attenzione verso le scuole resta massima, non ci fermiamo mai, né in piena estate, quando si è verificato il crollo alla “Solito”, né a Natale. La nostra priorità sono gli alunni e la loro massima sicurezza. In questa direzione ci siamo sempre mossi e nel suo nome abbiamo assunto tutte le nostre decisioni”.