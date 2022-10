“Solito” e via Tevere, all’Urega per le gare: Morselli, “poche risorse ma non ci fermiamo”

Gela. Procedure che verranno seguite praticamente sul posto. L’assessore Romina Morselli e lo staff, seppur esiguo, del settore lavori pubblici, questa mattina hanno fatto una prima verifica negli uffici dell’Urega provinciale. Sono in atto gli iter per arrivare alla gara d’appalto sia per la scuola “Solito” sia per la riqualificazione di via Tevere. “Purtroppo, i passaggi preliminari non possono essere evitati – dice l’assessore – stiamo seguendo le procedure dal vivo, direttamente negli uffici Urega. Chiaramente, c’è da osservare quello che è previsto dal codice degli appalti. Si stanno definendo il bando e il disciplinare di gara. I progetti sono la nostra priorità”. L’assessore, allo stesso tempo, non nega le difficoltà.