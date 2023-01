“Solito”, gara d’appalto verso la conclusione: venerdì ultime verifiche per l’assegnazione

Gela. La procedura di gara per l’affidamento dei lavori della scuola “Solito” si appresta alla conclusione. La commissione, in sede Urega, tornerà a riunirsi venerdì per le ultime verifiche sull’azienda la cui offerta è stata ritenuta congrua. Si tratta della licatese Alcal srl. E’ stato disposto il “soccorso istruttorio”, visto che nella documentazione presentata per partecipare manca la ricevuta del pagamento del contributo Anac. La commissione, invece, ha disposto l’esclusione della seconda in graduatoria, per mancanza di una delle categorie previste nel bando. L’appalto per i lavori alla “Solito” è atteso da tempo e l’amministrazione comunale, da circa un anno, sta lavorando sulla procedura. C’è stato bisogno di riprenderla quasi per intero e a fine anno invece è arrivato il decreto che stanzia somme delle compensazioni minerarie proprio per i lavori della “Solito”.