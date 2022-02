“Solito”, incarico al progettista: “Poi la gara per affidare i lavori”

Gela. Un passo in avanti verso i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del plesso scolastico “Solito”. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco, alla presenza degli assessori Romina Morselli, Ivan Liardi, Cristian Malluzzo e Nadia Gnoffo, ha incontrato il dirigente Baldassarre Aquila per aggiornarlo sull’iter, che, dopo l’approvazione, qualche mese fa, di un mutuo di circa 3 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti, sta procedendo. Nei giorni scorsi, è stato affidato l’incarico al tecnico che si dovrà occupare della fase della progettazione. “Entro trenta giorni, ed è un termine perentorio, depositeremo il progetto, quindi, ultimata questa fase, si procederà immediatamente con la gara per l’affidamento dei lavori. Abbiamo avuto modo, stamane, – ha dichiarato il sindaco Lucio Greco – di mostrare al dirigente la determina con l’impegno delle somme, e lo abbiamo rassicurato sul fatto che continueremo a seguire questa vicenda con la stessa velocità e l’attenzione massima riservata fino ad oggi. E’ stato un incontro molto cordiale e ci siamo lasciati con una stretta di mano. La sinergia tra scuola e istituzioni è fondamentale sempre, ma in casi come questi assume una rilevanza ancora maggiore e ci permette di lavorare al meglio delle nostre possibilità. Ricordo a tutti che il cedimento è avvenuto in piena estate, non siamo neanche in primavera e siamo già in una fase avanzata dell’iter. Speriamo di accelerare ancora di più. Nel frattempo, naturalmente, continuiamo a preoccuparci anche degli alunni e a pensare al loro futuro, per ridurre al minimo i disagi loro e dei loro genitori. Anche su questo fronte posso garantire che non faremo mai venir meno il nostro sostegno, non a parole ma concreto”.