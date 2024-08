“Solito” rimane un progetto attivo, accordo rispettato per commissioni e Unione dei Comuni

Come era prevedibile passa senza difficoltà lo schema delle otto commissioni consiliari. I grillini Lupo e Tomasi hanno ringraziato il presidente Giudice per il lavoro fatto e hanno invitato tutta l’aula ad iniziare l’attività con spirito rivolto alla città. Ecco la composizione delle otto commissioni. Affari generali Caci, Giorrannello, Orlando, Guastella e Giudice; Urbanistica Cuvato, Cosentino, Fava, Pellegrino, Zappietro; Bilancio Alabiso, Biundo, Di Benedetto, Sincero, Tomasi; Sviluppo economico Moscato, Lupo, Faraci, Biundo, Caci; Ambiente e Sanità Cascio, Castellana, Cavallo, Fasciana, Irti; Servizi sociali e Istruzione Fasciana, Di Benedetto, Faraci, Moscato, Cascio, Guastella, Lupo; Pesca, Mare e Agricoltura Cosentino, Fava, Giudice, Irti, Orlando, Sincero, Zappietro; Cultura, sport, turismo e spettacolo Alabiso, Castellana, Cavallo, Cuvato, Giorrannello, Pellegrino, Tomasi. Accordo pienamente mantenuto anche per l’Unione dei Comuni. Nell’organismo strutturato per il nuovo ciclo dei finanziamenti vanno la dem Alabiso, il civico Giorrannello e il cuffariano Irti. Distefaniani e minoranza vanno avanti sulla linea dell’equilibrio, con il pieno appoggio del sindaco Di Stefano che ha voluto ribadire la centralità dell’Unione dei Comuni.