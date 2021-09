“Solito”, sit-in genitori: incontro per evitare tempi lunghi per il rientro

Gela. A meno di 24 ore dall’inizio dell’anno scolastico regna ancora tanta confusione tra i genitori dei piccoli studenti dell’istituto “Enrico Solìto” che domani affronteranno il suono della campanella lontano dalla loro scuola ed in maniera differente. I bimbi dell’infanzia si recheranno nel plesso di Santa Maria di Gesù, le prime classi all’Enrico Mattei, le seconde all’Antonietta Aldisio mentre terze, quarte e quinte inizieranno l’anno scolastico in Dad fino al 4 ottobre o almeno fino a che il plesso delle Benedettine non sarà pronto ad accogliere gli studenti nelle aule che l’amministrazione comunale starebbe facendo predisporre. Una situazione che ha messo in agitazione diversi genitori che questa mattina hanno inscenato un sit-in pacifico per chiedere rassicurazioni al Dirigente e cercare di trovare soluzioni alternative. L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto su quanto già fatto dal coordinamento spontaneo creato da un gruppo di genitori che proprio nei giorni scorsi ha fatto effettuare una perizia sull’istituto. Il timore dei genitori è che i tempi di rispristino dell’edificio siano molto più lunghi rispetto a quanto prospettato dall’amministrazione comunale, e per questo sarebbero pronti anche ad iniziative più forti.