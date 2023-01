Sollevamento e collettore al depuratore di Macchitella, Caltaqua e Ati approvano atti e progetto

L’Ati, invece, con un provvedimento a firma del direttore generale Antonino Collura e dei dirigenti Sergio Scarciotta e Mario Denaro, ha preso atto dell’approvazione in via amministrativa del progetto (per un totale di quasi tre milioni di euro) e ha decretato l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante, per rientrare nel cronoprogramma fissato. Gli interventi destinati al sistema di sollevamento e collettore al depuratore di Macchitella sono ricompresi nell’accordo di programma già sottoscritto e sono coperti con fondi Fsc 2014-2020. I primi mesi del nuovo anno dovrebbero essere quelli decisivi per l’avvio dei cantieri, che dovrebbero viaggiare di pari passo con quelli della rete idrica e fognaria di Manfria (anche se in quest’ultimo caso l’iter non è ancora chiuso).