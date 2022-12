“Solo 1 per cento bonifiche completato”: dopo cinque anni trasmesso piano riperimetrazione

Gela. Le bonifiche sul territorio, che ancora oggi risente dell’impatto determinato da decenni di industria pesante, vanno a rilento. Il dato, che già diversi rapporti ministeriali hanno messo in risalto, è emerso durante gli interventi della prima giornata degli Stati generali per la rigenerazione dei territori, che si stanno tenendo al teatro “Eschilo”, organizzati dalla Camera forense ambientale. Il geologo Giuseppe Collura ha fornito i numeri. Su un totale di 795 ettari di aree a terra rientranti nel Sin locale, i piani di caratterizzazione sono stati quasi del tutto completati. I progetti di bonifica presentanti toccano un totale di 300 ettari ma quelli già approvati riguardano solo 103 ettari. In sostanza, la copertura con i progetti approvati è del 31 per cento. Quella che fa molto riflettere è invece la percentuale dei procedimenti di bonifica conclusi, che si ferma all’1 per cento. “Chiaramente vanno a rilento – ha detto Collura – anche se comunque le procedure sono in atto”. L’area di riferimento per gli interventi nel Sin è quella di raffineria Eni, seguita in termini di dimensioni dall’ex centro oli e dal nuovo centro oli. Ci sono poi, la Riserva Biviere e l’ex discarica Cipolla, che Collura ha definito “una vera bomba ecologica”. Le note dolenti non mancano, anzi. Proprio sulle procedure per la discarica Cipolla e per il sito di Marabusca, nonostante i decreti di finanziamento ottenuti da Palazzo di Città, la situazione sembra in stasi. Il Comune ha rinunciato ad essere soggetto attuatore. “Non ci sono le competenze”, ha spiegato il sindaco Lucio Greco. Tutto è passato alla Regione ma grandi novità non ce ne sono per interventi da milioni di euro, comunque sufficienti solo alla messa in sicurezza e non certo alla bonifica complessiva, visto che per gli esperti sono state intaccate anche le falde sottostanti. Il sindaco Greco, in apertura dei lavori, questa mattina, è stato chiaro.