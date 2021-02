Solo 858 tamponi su 4.400 programmati per le scuole: due positivi, “siate responsabili”

“Alla luce di quanto è accaduto domenica scorsa – spiegano il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’istruzione Cristian Malluzzo – ci saremmo aspettati e augurati una partecipazione decisamente maggiore. Per questo motivo, ci siamo impegnati a suddividere bene i vari istituti e a prevedere più postazioni e più personale Asp, affinché alunni, docenti e personale Ata interessati dallo screening questa volta non soffrissero alcun disagio. Ci conforta, comunque, il dato dei positivi, appena 2 su 858, che ci permette di guardare alla giornata di domani e al ritorno in classe al 50 per cento alle superiori in tutta tranquillità. L’invito alla popolazione studentesca è di essere responsabili e assumere comportamenti prudenti, per non vanificare tutti i sacrifici fatti. Quindi mascherina, distanziamento, non creare assembramenti durante la ricreazione e, finite le lezioni, rientrare a casa”.