“Solo commissario ha deliberato Tari”, Robilatte: “Vogliamo ridurre quella 2020”

Gela. Un vistoso svarione, finito in bolletta. La nuova rata Tari, che in questi giorni è in fase di consegna agli utenti, non è stata disposta dall’inesistente “deliberazione del consiglio comunale n.198 del 30/09/2019”. L’assise civica, da quando si è insediata, non ha mai avuto all’ordine del giorno la questione della Tari sui rifiuti. Dopo quanto pubblicamente denunciato dai componenti della commissione consiliare bilancio, arriva una conferma dall’assessore Grazia Robilatte. “L’aumento della Tari fa seguito solo a due delibere commissariali”, quando a Palazzo di Città c’era il colonnello Rosario Arena. “Questo consiglio comunale e l’amministrazione non hanno fatto nessuna delibera che riguardi la Tari”, precisa l’assessore. “Amministrazione e consiglio comunale dovranno determinare la tariffa 2020 – aggiunge – e auspicano di poterla diminuire. Si stanno facendo a tal proposito studi e calcoli anche sulla base della nuova circolare. Nessuna competenza avevano per quella del 2019. In merito all’errore ho allertato il settore, già nei primi giorni di dicembre, con formale nota”.