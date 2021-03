Solo un nuovo caso di Covid in città, linea scende ancora: 12 guariti

Gela. Si riduce ancora il numero complessivo dei positivi al Covid in città. In totale, sono 105. Nelle ultime ventiquattro ore, un solo nuovo caso, in isolamento domiciliare. Un paziente è stato ricoverato in degenza ordinaria. I guariti sono dodici. Dall’Asp non arrivano indicazioni su eventuali decessi. In provincia, i nuovi contagiati sono 5 pazienti di Villalba, 3 di Mussomeli, 3 di Caltanissetta, 1 di Niscemi, 1 di San Cataldo, 1 di Milena.