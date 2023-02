“Solo una legge dello Stato può salvare il Comune”, Bennici: “Greco faccia passo indietro”

“È arrivato il momento di dire la verità ai cittadini – continua l’ex consigliere – le misure che possono salvare la città, in caso di dissesto, possono arrivare solo grazie all’intervento del governo nazionale, come già fatto in passato per Catania. Tutto ciò sembra fuori dalla possibilità dell’attuale amministrazione locale e per non fare ricadere sui cittadini i danni causati dal dissesto sarebbe doveroso un passo indietro dell’attuale amministrazione. Un ricambio della classe dirigente che governa la città, a favore invece di chi può avere i giusti collegamenti con il governo nazionale”. Per l’esponete meloniana, dovrebbe essere il centrodestra a prendere la situazione in mano ma prima l’avvocato Greco e la sua giunta devono lasciare in anticipo.