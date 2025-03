Somme coperte dal Comune per Ghelas, avvisi procura Corte Conti: più fronti sotto verifica

Gela. Un ammanco nelle casse di Ghelas di non meno di 380 mila euro, poi coperto dal Comune. L’attività di indagine della procura della Corte dei Conti è in atto e ci sono stati avvisi notificati a ex amministratori e tecnici, comunali. Si tratta di un periodo che tocca la prima fase della precedente amministrazione comunale, per i tre precedenti esercizi finanziari. L’attività di verifica è in corso da tempo e i magistrati palermitani avanzano una responsabilità erariale nei confronti di chi amministrò in quel frangente. Intorno alla municipalizzata sono diverse le verifiche attivate dalla Corte dei Conti, anche rispetto a somme regolarmente contabilizzate e con fatture emesse mai mai pagate da Palazzo di Città, poi andato in dissesto. I diretti interessati avranno la possibilità di rispondere nel procedimento in atto, dato l’invito a dedurre.