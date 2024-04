Sondaggio Ghisleri, i primi dati sui candidati a sindaco: Cosentino al 33% e Di Stefano al 28%

Gela. Sono i primi dati che arrivano sui cinque candidati a sindaco per le amministrative dell’8 e 9 giugno. Su un campione di mille votanti, il sondaggio Ghisleri, dà il 33 per cento delle preferenze all’ingegnere Grazia Cosentino, candidata del centrodestra “ufficiale”. Segue, con il 28 per cento, Terenziano Di Stefano sostenuto dalla coalizione dell’agorà politica. Al 18 per cento, invece, è dato il consigliere comunale Salvatore Scerra, alla testa di “Alleanza per Gela”, fronte costituito fuori dal blocco dell’ortodossia del centrodestra. In base ai dati, l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani si pone al 10 per cento, e Filippo Franzone al 4 per cento.