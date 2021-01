Sono 208 i dipendenti ospedalieri già vaccinati ma spuntano i “No vax”

Gela. Ha dovuto vaccinare anche il figlio, infermiere del Pronto soccorso, nel primo giorno dedicato alla vaccinazione del personale ospedaliero. Tra i 98 che spontaneamente hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione, Maria Carmela Moscato, infermiera del servizio Vaccinazione, si è trovata difronte anche il figlio Giuseppe Di Fede. “Quando si dice che in ospedale ti prendono in cura come una mamma – scherza Di Fede – Sicuramente mi ha dato maggiore sicurezza. Non mi vaccinavo da almeno 20 anni – ammette l’infermiere del Pronto soccorso – Forse gli ultimi li avevo fatti da piccolo. Sicuramente, non sono contrario ai vaccini”. L’infermiere Di Fede si è subito schierato in favore del vaccino, anche con un post sui social: “Per noi operatori sanitari vaccinarsi è un obbligo morale; Lo dobbiamo ai tanti colleghi e cittadini che hanno perso la vita nella lotta contro il #covid19. Oggi abbiamo un’arma, usiamola!”